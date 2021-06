Volleyballers in Nations League in vijf sets onderuit tegen VS

De Nederlandse volleyballers hebben op de Nations League in een lange vijfsetter nipt verloren van de Verenigde Staten. De Amerikaanse volleyballers wonnen met 21-25 25-17 23-25 25-15 15-13.

Oranje begon tegen de nummer 4 van de wereldranglijst met Wessel Keemink, Stijn van Tilburg, Thijs ter Horst, Robbert Andring, Luuc van der Ent, Michaël Parkinson en Steven Ottevanger in de basis. Nimir Abdelaziz en Bennie Tuinstra kregen rust.

De volleyballers pakten een kleine voorsprong in de eerste set en hielden dat vast tot setwinst met 25-21. Een vroege achterstand in de tweede set konden ze echter niet meer goedmaken. Met een serie van zes punten op rij greep Oranje het initiatief in de derde set, al kwamen de Amerikanen terug tot 23-23. Met twee punten pakten de volleyballers alsnog de set.

Nadat de Amerikanen weer langszij waren gekomen, hing alles van de vijfde set af. Daarin liep Oranje nog uit naar 11-8, maar kon die voorsprong niet vasthouden. Taylor Sander, de Amerikaanse aanvoerder, besliste de wedstrijd op 14-13 met een ace.

De ploeg van bondscoach Roberto Piazza blijft daardoor op twee overwinningen staan in de Nations League. Oranje verloor tot dusverre tien duels.

De ‘Lange Mannen’ sluiten de Nations League volgende week af met wedstrijden tegen Canada, Servië en Australië. Een plek in de top 4 en daarmee kwalificatie voor de halve finales is al buiten bereik.