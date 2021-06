Amerikaanse golfer Henley aan kop na eerste dag US Open

De Amerikaanse golfer Russell Henley gaat aan kop na de eerste dag van het US Open, de derde major van het jaar. Henley had 67 slagen (-4) nodig voor de eerste ronde over de banen van Torrey Pines in San Diego. Niet alle golfers konden de openingsronde afmaken vanwege de invallende duisternis.

De Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen staat na zestien holes ook op vier onder par. Oosthuizen moet vrijdag eerst nog de laatste twee holes spelen voordat hij kan beginnen aan zijn tweede ronde. De Italiaan Francesco Molinari en Rafa Cabrera Bello delen in de tussenstand de derde plaats met 68 slagen.

“Ik speel al een jaar lang heel constant”, zei de 32-jarige Henley, die in zijn carrière drie toernooien heeft gewonnen op de PGA Tour, maar op de majors nog nooit de top 10 haalde. “Ik wil het vooral op de majors beter doen.” Met zes birdies tegenover twee bogeys begon de Amerikaan in ieder geval sterk aan het US Open.

Zijn landgenoot Bryson DeChambeau, de winnaar van vorig jaar, begon met een tegenvallende ronde van 73 slagen. Phil Mickelson had zelfs 75 slagen nodig. De 51-jarige Amerikaan won vorige maand het PGA Championship en werd daarmee de oudste majorwinnaar ooit.