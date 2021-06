Verstappen de snelste in tweede training op Circuit Paul Ricard

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Frankrijk de beste tijd neergezet. De Formule 1-coureur uit Limburg klokte 1.32,872 op Circuit Paul Ricard in Zuid-Frankrijk en liet de twee Mercedessen achter zich. Hij was met 0,008 seconde een fractie sneller dan Valtteri Bottas.

De Nederlander was 0,253 seconde sneller dan wereldkampioen Lewis Hamilton, die de derde tijd neerzette. In de eerste training moest Verstappen de twee Mercedessen nog voor zich dulden. Sergio PĂ©rez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen, eindigde in de tweede training als twaalfde op 1,049. Beide Red Bull-coureurs hebben in Frankrijk de beschikking over een nieuwe Honda-motor.

In beide sessies reed Verstappen iets te veel over de kerbstones langs de baan. De Nederlander ging in beide gevallen meteen terug naar de pitsstraat, om zijn Red Bull-bolide te laten onderzoeken. Bij het voorval tijdens de tweede vrije training leek Verstappen een deel van zijn voorvleugel te hebben verloren.