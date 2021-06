Verstappen derde achter Mercedessen in eerste training

Max Verstappen heeft de derde tijd neergezet in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Frankrijk in de Formule 1. De Nederlandse coureur, leider in de stand om de wereldtitel, moest op Circuit Paul Ricard in Zuid-Frankrijk de twee Mercedessen voor zich dulden.

Valtteri Bottas zette met 1.33,448 de beste tijd neer. De Fin beschadigde aan het begin van de training de voorvleugel en vloer van zijn Mercedes, toen hij iets te veel over de kerbstones langs de baan reed. Dat deed Verstappen later in de training ook. De Nederlander ging meteen terug naar de pitsstraat, om de onderkant van zijn Red Bull-bolide te laten onderzoeken.

De Brit Lewis Hamilton gaf 0,335 seconde toe op zijn teamgenoot Bottas. Verstappen was 0,432 seconde minder snel dan de Fin. Zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio PĂ©rez, twee weken geleden winnaar van de GP van Azerbeidzjan, eindigde in de eerste training als vierde op 0,745. Beide Red Bull-coureurs hebben in Frankrijk de beschikking over een nieuwe Honda-motor.

Esteban Ocon en Fernando Alonso van de Franse renstal Alpine zetten in de eerste training op het circuit nabij Le Castellet respectievelijk de vijfde en zevende tijd neer. De coureurs van Ferrari en Aston Martin eindigden allemaal buiten de top 10. Om 15.00 uur begint de tweede sessie. Zaterdag is de kwalificatie voor de race van zondag, die eveneens om 15.00 uur begint.

Verstappen koerste twee weken geleden in Bakoe onbedreigd af op de zege, tot hij vijf rondes voor het einde een klapband kreeg. De WK-leider belandde daardoor op hoge snelheid in de muur. Zijn rivaal Hamilton verzuimde echter om te profiteren. De zevenvoudig wereldkampioen verremde zich bij de herstart en verliet Azerbeidzjan net als Verstappen zonder punten. De Nederlander heeft in het WK vier punten voorsprong op Hamilton.