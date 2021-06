Verstappen: we hebben goede snelheid en een sterke motor

Formule 1-coureur Max Verstappen sloot de eerste trainingsdag voor de Grote Prijs van Frankrijk met een goed gevoel af. Na de derde tijd in de eerste trainingssessie, reed de kopman van Red Bull op het Circuit Paul Ricard in Zuid-Frankrijk het snelste rondje in het tweede deel.

“Ik denk dat we ons goed hebben verbeterd gedurende de sessie”, liet hij weten op Verstappen.com. “In de eerste vrije training was ik niet helemaal blij en daarna bij de start van de tweede sessie was het nog steeds niet geweldig, maar op de tweede set banden voelde de auto al veel beter aan.”

Verstappen: “Het is erg moeilijk hier, het is zeer winderig en daardoor is het erg moeilijk om hier een perfect rondje te rijden. De wind komt hier met vlagen: de ene ronde heb je er geen last van en de andere wordt het erger, dus het is lastig om je snelheid in het midden van de bocht in te kunnen schatten. Uiteindelijk heeft iedereen er last van. Maar we hebben goede snelheid, een sterke motor en kunnen voor zaterdag goed voorbereid zijn.”