Wielrenster Brand ziet NK als extreme cross, maar in warmer weer

Met een bronzen medaille van het NK tijdrijden op zak staat wielrenster Lucinda Brand zaterdag met de nodige ambitie aan de start bij het Nederlands kampioenschap op de weg. De regerend wereldkampioene veldrijden verwacht op het parcours rondom de VAM-berg in Wijster net als vorig jaar een afvalrace. “Het is een soort extreme cross, maar dan in warmere omstandigheden.”

Twee keer al werd Brand Nederlands kampioen op de weg, in 2013 in Kerkrade en in 2015 in Emmen. Op het door Anna van der Breggen gewonnen NK van vorig jaar eindigde ze als zestiende. “Ik was actief in het begin van de race, maar zat er niet bij toen de beslissende ontsnapping viel. Ik werd net nog teruggehaald”, zo kijkt de 31-jarige wielrenster terug.

Daarmee stipt Brand meteen het dilemma op een NK aan voor rensters die met slechts een kleine ploeg aan de start staan. “Je kunt niet op elke demarrage reageren als je met weinig bent. Dit jaar zijn we met z’n drie├źn van Trek-Segafredo, dat zijn er al twee meer dan vorig jaar”, aldus Brand, die gezelschap heeft van haar teamgenotes Ellen van Dijk en Shirin van Anrooij.

Brand wil het geen kwestie van geluk noemen of je met de juiste ontsnapping meezit. “Op een NK is het een gok. Als je pech hebt, zit je niet mee, vooral omdat het daarna tegen de grote ploegen heel lastig is om dat nog te herstellen. De kampioenschappen zijn een bijzondere wedstrijd, ook omdat er een truitje aan vast zit.”

Het parcours met zeventien keer twee beklimmingen van de VAM-berg ligt haar overigens wel. “Het is een onwijs zwaar parcours, bijna crossachtig. Je hebt steeds korte intervallen en krijgt weinig rust, omdat je weer moet aanzetten na bochten en voor klimmetjes.”

Op een vlak parcours kunnen de renners zich verschuilen in het peloton en zo een tijdje ‘zuinig’ rijden, maar dat is in Drenthe niet aan de orde. “De wegen zijn smal en als je met veel bij elkaar blijft, is dat heel stressvol. Daarnaast loop je het risico dat je de beslissende ontsnapping mist en je moet die aanzetten toch iedere keer doen. Ik verwacht dat het net als vorig jaar een afvalwedstrijd wordt. Iedereen gaat dat rondje in de benen voelen.”

Tegen de sterke blokken van onder meer SD Worx van titelverdedigster Van der Breggen en Jumbo-Visma van Marianne Vos moeten de rensters met een kleinere afvaardiging wellicht samenwerken. Het is volgens Brand niet zo dat daarover vooraf wordt overlegd. “Ik hang niet met ze aan de telefoon. Misschien wordt tijdens de wedstrijd tegen elkaar gezegd dat het handiger is als we niet ook nog eens tegen elkaar rijden. In de koers kun je soms beter met je grootste vijand samenwerken.”