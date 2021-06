Amerikaan Ryan Crouser heeft vrijdag (lokale tijd) het 31 jaar oude wereldrecord kogelstoten verbeterd. De regerend olympisch kampioen kwam tijdens een wedstrijd op Hayward Field in Oregon tot 23,37 meter en stootte daarmee het oude record van landgenoot Randy Barnes uit de boeken. Die kwam in 1990 tot een afstand van 23,12 meter.

De 28-jarige Crouser had in januari al het wereldrecord indoor van Barnes afgepakt door tijdens een wedstrijd in Arkansas tot 22,82 meter te komen.