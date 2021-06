Atleet Van Diepen op 800 meter naar Olympische Spelen

Atleet Tony van Diepen heeft zich in Madrid geplaatst voor de 800 meter op de Olympische Spelen. De 25-jarige atleet uit Heerhugowaard won de race in 1.45,17 en dook daarmee drie honderdsten onder de limiet, die op 1.45,20 staat. Van Diepen had de afgelopen weken meerdere pogingen gedaan om daaraan te voldoen, maar steeds bleef hij boven de vereiste tijd.

Het persoonlijk record van Van Diepen staat op 1.44,82. In maart van dit jaar pakte hij bij de EK indoor in Polen zilver op de 400 meter, achter de Spanjaard ├ôscar Husillos. Het brons ging naar Liemarvin Bonevacia. Van Diepen en Bonevacia veroverden zowel op de EK indoor als op de WK estafette samen met Jochem Dobber en Ramsey Angela goud op de 4×400 meter.