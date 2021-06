Derde nederlaag op rij volleybalsters in Nations League

De Nederlandse volleybalsters hebben het in de Nations League ook moeten afleggen tegen Brazilië. De ploeg van bondscoach Avital Selinger verloor in de Italiaanse stad Rimini in drie sets van de Zuid-Amerikaanse vrouwen: 19-25 19-25 20-25. Het betekende de derde nederlaag op rij van de volleybalsters, die deze week ook verloren van de Dominicaanse Republiek (1-3) en Turkije (0-3).

Met acht overwinningen tegenover zes nederlagen staat Oranje op de zevende plaats in het klassement. De ploeg van Selinger sluit het toernooi zondag af tegen Zuid-Korea. Kwalificatie voor de halve finales, met de top 4 van het klassement, is niet meer mogelijk.

De volleybalsters beleefden een slechte start tegen Brazilië. Binnen korte tijd stonden ze op een grote achterstand. Oranje wist zich nog wel enigszins te herpakken, maar de tweevoudig olympisch kampioen bleek een maat te sterk. Brazilië is met twaalf zeges zeker van deelname aan de finaleronde. Celeste Plak zorgde voor 17 punten en was daarmee de topscorer bij Nederland.