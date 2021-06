Klopp hoopt dat Duitse bondscoach Löw waardig afscheid krijgt

Toptrainer Jürgen Klopp van Liverpool hoopt dat de Duitse bondscoach Joachim Löw op het Europees kampioenschap voetbal een waardig afscheid krijgt. En dan het liefst in de vorm van een Europese titel. “Dat zou een prachtige bekroning voor hem zijn, na een ongekend succesvol tijdperk.”

Vlak voor de tweede wedstrijd op het EK van de Duitsers, tegen Portugal, voegde Klopp er wel aan toe dat hij het iets anders zou aanpakken dan zijn landgenoot. “Ik zou met vier verdedigers spelen, in plaats van drie. Dat maakt de taakverdeling in het veld veel logischer. Maar elke trainer heeft zo zijn eigen ideeën. Misschien is dit ook succesvol.”

Klopp werd vaak genoemd als mogelijke opvolger van Löw, die na het EK stopt als bondscoach. De voormalig trainer van Borussia Dortmund wil echter niet weg bij Liverpool. Inmiddels is bekend dat Hansi Flick, het afgelopen seizoen de baas bij Bayern München, Löw gaat opvolgen.