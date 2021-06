Tennisser Berrettini bereikt finale grastoernooi Queen’s

Tennisser Matteo Berrettini heeft de finale bereikt van het grastoernooi van Queen’s. In Londen versloeg de als eerste geplaatste Italiaan de Australiër Alex de Minaur in twee sets, 6-4 6-4. De 25-jarige speler heeft op Queen’s nog geen set afgegeven bij zijn eerste optreden ooit op het evenement in de Engelse hoofdstad.

“Mijn doel hier is de titel te pakken”, zei Berrettini. “Ik mag daarom ook niet al te blij zijn met de overwinning in de halve finale, want ik ben er nog niet. Maar het gaat wel de goede kant op. Dit is een toernooi met een enorme traditie en ik mag er trots op zijn dat ik in de eindstrijd sta. Gemakkelijk ging het niet. Het was moeilijk om Alex te verslaan.”

In de finale speelt de Italiaan tegen Cameron Norrie. De Brit versloeg de als tweede geplaatste Canadees Denis Shapovalov in twee sets, 7-5 6-3.