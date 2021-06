Tennisser De Jong wint eerste challengertitel in Kazachstan

Tennisser Jesper de Jong heeft het challengertoernooi in Almaty in Kazachstan op zijn naam geschreven. De 21-jarige Noord-Hollander plaatste zich via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi en bereikte daarin de finale. Die won hij met 6-1 6-2 van Tomas Barrios uit Chili. Het is de eerste titel voor De Jong in een challengertoernooi.

De Jong won zeven partijen in Almaty. In de eerste ronde van het hoofdtoernooi versloeg hij de als derde geplaatste Belg Kimmer Coppejans.

In de finale tegen Barrios was De Jong duidelijk de sterkste. De nummer 204 van de wereldranglijst brak vier keer de opslagbeurt van zijn tegenstander, die 28 plaatsen lager staat op de ranking.