Tennissers Roeblev en Humbert in finale grastoernooi Halle

De finale van het grastoernooi in de Duitse stad Halle gaat tussen de Russische tennisser Andrej Roeblev en de Fransman Ugo Humbert.

De Russische nummer 4 van de plaatsingslijst won in drie sets van de Georgiër Nikoloz Basilasjvili: 6-1 3-6 6-3. Roeblev was na de vroege uitschakeling van Daniil Medvedev en Alexander Zverev de hoogstgeplaatste speler in het toernooi.

Humbert was de Canadees Félix Auger-Aliassime de baas in drie sets: 6-4 3-6 7-6 (5). Auger-Aliassime schakelde in de tweede ronde de Zwitser Roger Federer uit, die het toernooi in Halle tien keer won.