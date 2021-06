Tennisster Halep slaat voorbereidingstoernooi Wimbledon over

De voorbereiding van de Roemeense tennisster Simona Halep op Wimbledon is verder verstoord. De nummer 3 van de wereld moest zich afmelden voor het grastoernooi van Bad Homburg, dat dient als ‘opwarmertje’ voor Wimbledon. Halep was de afgelopen dagen wel al aan het trainen in Bad Homburg, maar ze bleek nog te veel last te hebben van een kuitblessure.

“Het is een prachtige plek, maar ik ga hier helaas niet spelen. Mijn kuit is er nog niet klaar voor”, zei Halep. “Ik blijf wel trainen, want ik wil heel graag op Wimbledon spelen.”

De 29-jarige Roemeense liep vorige maand op het graveltoernooi van Rome een scheurtje in een kuitspier op. Halep moest zich daarom afmelden voor Roland Garros, het grandslamtoernooi dat ze in 2018 won. Nu dreigt ze ook Wimbledon te moeten missen. Halep schreef twee jaar geleden de laatste editie van de grand slam op het ‘heilige’ gras in Londen op haar naam. Vorig jaar werd Wimbledon niet gehouden vanwege het coronavirus. Het toernooi begint eind deze maand.