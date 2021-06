Tokio schrapt publieksbijeenkomsten voor Spelen

De gouverneur van Tokio, Yuriko Koike, heeft een streep gehaald door massale publieksbijeenkomsten om de Olympische Spelen te bekijken. Enkele van de voorgestelde locaties worden omgetoverd tot vaccinatiecentrum.

Buitenlandse toeschouwers zijn niet welkom bij de Spelen in Tokio. De Japanse regering en de organisatie van de Spelen hebben nog altijd niet besloten of en hoeveel Japanse toeschouwers welkom zijn in de stadions.

Het verbod op ‘public viewing’ volgt op het besluit van het stadsbestuur om de plannen voor een locatie in het Yoyogi Park in centraal Tokio te schrappen en de plek te veranderen in een vaccinatiecentrum.

“Ik geloof dat dit noodzakelijke stappen zijn voor succesvolle Olympische en Paralympische Spelen”, zei Koike nadat hij uit een vergadering kwam met premier Yoshihide Suga. Maandag hebben ze overleg met het Internationaal Olympisch Comti√© (IOC) en Internationaal Paralympisch Comit√© (IPC).