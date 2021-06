Verstappen krijgt complimenten van teambaas Horner

Max Verstappen heeft Red Bull aan de eerste poleposition ooit in Frankrijk geholpen. Het leverde de Nederlandse coureur complimenten op van teambaas Christian Horner. “Weer een geweldige prestatie van Max, fantastisch om te zien dat hij onze eerste pole hier in Frankrijk pakt”, zei Horner.

“Met elkaar slagen we erin om de auto gedurende het weekeinde te verbeteren. Dat ‘Checo’ ook voorin meedoet, na zijn zege in Bakoe, is een geweldige teamprestatie”, aldus Horner. Sergio Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen die de bijnaam Checo heeft, kwalificeerde zich als vierde. De Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas staan respectievelijk tweede en derde op de startopstelling.

“Het geeft ons vertrouwen dat we vanaf pole starten, maar we verwachten dat Mercedes hier in de race net als voorgaande jaren ook heel sterk zal zijn”, aldus Horner. “Het wordt heel interessant om te zien of we ze nu kunnen verslaan. Er staat veel op het spel, al duurt het seizoen nog lang.” Pérez begint vol ambitie aan de race. “Mijn starts zijn vooralsnog goed, dus het plan is om een paar plekken te winnen en een 1-2 binnen te halen voor het team.”