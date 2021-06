Verstappen pakt pole voor Grote Prijs van Frankrijk

Max Verstappen heeft voor de tweede keer dit seizoen poleposition gepakt in de Formule 1. De Nederlandse coureur was de snelste in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Frankrijk. Verstappen, de leider in het WK-klassement, klokte op Circuit Paul Ricard een ronde van 1.29,990.

De Red Bull-coureur was daarmee ruim twee tienden sneller dan Lewis Hamilton, de regerend wereldkampioen en rivaal van Verstappen in de strijd om de wereldtitel. De kopman van Mercedes deed aan het einde van Q3 nog een poging om Verstappen te overtreffen, maar hij bleef 0,258 seconde boven de tijd van de Nederlander. Hun teamgenoten Valtteri Bottas (Mercedes, derde op 0,386) en Sergio Pérez (Red Bull, vierde op 0,455) staan op de tweede startrij. De GP van Frankrijk, de zevende race van dit seizoen, begint zondag om 15.00 uur.

“Tot nu toe is het een positief weekeinde”, zei Verstappen. “Vandaag krijg je geen punten, maar het is wel een geweldige dag voor ons. Normaal gesproken hebben we het vaak best lastig op dit circuit. Heel fijn om hier pole te pakken. Nu moeten we het zondag in de race afmaken en de 25 punten pakken die we in Bakoe hebben verloren.”

Twee weken geleden koerste Verstappen onbedreigd af op de zege in de Grote Prijs van Azerbeidzjan, tot hij vijf rondes voor het einde een klapband kreeg. Hamilton verzuimde te profiteren, want hij verremde zich na de herstart en eindigde buiten de punten. Verstappen is daarom met 4 punten voorsprong op de zevenvoudig wereldkampioen naar Frankrijk gekomen.

De 23-jarige Nederlander veroverde eerder dit seizoen pole bij de GP van Bahrein, de openingsrace van het seizoen. Hij won vooralsnog twee races, in Italië en Monaco. Verstappen heeft in Zuid-Frankrijk de beschikking gekregen over een nieuwe Honda-motor in zijn bolide. “De auto voelt goed, ik kijk uit naar de race.”

De kwalificatie moest in de eerste sessie twee keer worden stilgelegd. Eerst crashte de Japanner Yuki Tsunoda (AlphaTauri), vlak voor het einde van de sessie belandde ook de Duitser Mick Schumacher (Haas) in de vangrails.