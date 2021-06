Eerste geval van corona bij buitenlandse sporter bij Spelen Tokio

Een maand voor de start van de Olympische Spelen is voor het eerst het coronavirus vastgesteld bij een van de deelnemende sporters. Een atleet uit Oeganda testte bij aankomst op de luchthaven van Tokio positief en kwam daardoor Japan niet verder in.

De overige acht leden van het Oegandese sportteam reisden per bus naar hun gaststad Izumisano, in de buurt van Osaka. De sporters uit Oeganda doen komende maand bij de Spelen mee aan boksen, gewichtheffen en zwemmen.

De delegatie van Oeganda is de tweede groep olympische sporters die in Tokio arriveerde. Het vrouwensoftbalteam van Australië kwam eerder al in Japan aan.

De niet bij naam genoemde atleet uit Oeganda was net als zijn teamgenoten gevaccineerd en diende binnen 72 uur voor vertrek naar Japan een negatief testrapport in, meldt het Japanse persbureau Kyodo. Volgens het Internationaal Olympisch Comité is bij de start van de Spelen op 23 juli 80 procent van de deelnemende sporters gevaccineerd.