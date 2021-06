Frijns grijpt in Formule E naast punten maar blijft wel leider

Coureur Robin Frijns heeft in de Formule E zijn voorsprong in het klassement kleiner zien worden. De Nederlander eindigde in Puebla in Mexico, waar de achtste van de vijftiende race van het seizoen werd verreden, slechts als zestiende. Daarmee verdiende Frijns geen enkel punt.

De zege ging naar de Braziliaan Lucas Di Grassi, voor de Duitser René Rast en de Zwitser Edoardo Mortara. De Duitser Pascal Wehrlein kwam als eerste over de finish maar werd, net als zijn ploeggenoot André Lotterer, vanwege een administratieve fout van zijn team gediskwalificeerd. De Nederlander Nyck de Vries finishte als negende.

Frijns heeft in het klassement nu nog een voorsprong van 2 punten op de nummer 2, de Portugees Antonio Félix da Costa. De Vries is derde op 3 punten van Frijns. De negende race is zondagavond (Nederlandse tijd).