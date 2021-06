Milwaukee Bucks in NBA naar finale Eastern Conference

De basketballers van de Milwaukee Bucks hebben zich in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA geplaatst voor de finale van de Eastern Conference. Het zevende en beslissende duel bij Brooklyn Nets eindigde na verlenging in 115-111.

Sterspeler Giannis Antetokounmpo nam 40 punten voor zijn rekening. Bij Brooklyn Nets kwam Kevin Durant zelfs tot 48 punten. Durant had een seconde voor het einde van de reguliere speeltijd extra tijd afgedwongen.

Milwaukee Bucks stond twee jaar geleden voor het laatst in de eindstrijd van de Eastern Conference. Toen werd verloren van latere kampioen Toronto Raptors. Deze keer moet het team uit Wisconsin het opnemen tegen Philadelphia of Atlanta. Beide ploegen treffen elkaar zondagavond ook in de zevende en beslissende wedstrijd in de play-offs.

Voor Brooklyn is de uitschakeling een teleurstelling. Met Durant, James Harden en Kyrie Irving was de titel in de NBA het doel. Irving miste de laatste drie wedstrijden wegens een blessure. Harden kwam zaterdag niet verder dan 22 punten.