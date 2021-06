Nederlandse atletiekploeg mist promotie naar Super League

Het is de Nederlandse atletiekploeg niet gelukt om terug te keren in de Super League, de hoogste divisie van de EK voor landenteams. Oranje ging na de eerste dag in de Roemeense stad Cluj aan de leiding, maar pakte op de tweede dag niet genoeg punten om bij de eerste twee landen te eindigen in het klassement.

Tsjechiƫ en Belarus dwongen promotie af naar de Super League, met respectievelijk 320,5 en 315 punten. Nederland eindigde als derde met 300 punten. De atletiekploeg van Oranje degradeerde in 2017 uit de hoogste afdeling. Nederland was in Cluj met bijna vijftig atleten vertegenwoordigd. Onder anderen Dafne Schippers, Sifan Hassan en Nadine Visser deden om uiteenlopende redenen niet mee.