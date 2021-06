Tennisser Humbert in finale Halle te sterk voor Roeblev

Tennisser Ugo Humbert heeft zondag het grastoernooi van Halle gewonnen. De Fransman versloeg in de Duitse plaats in de finale Andrej Roeblev. De als vierde geplaatste Rus ging in twee sets onderuit, 6-3 7-6 (4).

Het betekende voor Humbert de derde titel in evenveel finales op ATP-niveau. Hij won vorig jaar ook de toernooien in Auckland en Antwerpen. Roeblev blijft staan op acht eindzeges. Het is zijn tweede verloren finale dit jaar na Monte Carlo, midden april. Begin maart won hij wel het toernooi in Rotterdam.