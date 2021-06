Tennisser Raonic mist ook Wimbledon

De Canadese tennisser Milos Raonic ontbreekt ook op Wimbledon. De nummer 18 van de wereld heeft nog steeds fysieke problemen, die hem eerder al verhinderden mee te doen aan Roland Garros. “Ik ben enorm verdrietig dat ik niet kan meedoen aan Wimbledon, wat ieder jaar het hoogtepunt van mijn schema is”, schrijft Raonic op Instagram.

De 30-jarige Canadees, winnaar van acht ATP-titels en de voormalig nummer 3 van de wereld, kwam eind maart voor het laatst in actie in Miami. Raonic ontbrak op Roland Garros vanwege een enkelblessure. Toen hij daarvan bijna hersteld was, kreeg hij te maken met een kuitblessure. “Ik heb hard aan het herstel gewerkt, maar ik kreeg te maken met een kleine terugslag. Daarom ben ik niet klaar voor Wimbledon.”

Het grandslamtoernooi op het ‘heilige’ gras in Londen begint over ruim een week. Raonic haalde in 2016 de finale op Wimbledon, na een zege op Roger Federer. In de eindstrijd moest de Canadees het afleggen tegen de Schot Andy Murray.

Eerder meldden met Rafael Nadal en Naomi Osaka al twee andere toptennissers zich af voor Wimbledon.