Na twee verloren finales heeft tennisster Ons Jabeur zondag haar eerste toernooi op WTA-niveau gewonnen. Op het gras in Birmingham was de 26-jarige Tunesische, nummer 24 van de wereld, in 1 uur en 30 minuten met 7-5 en 6-4 te sterk voor de Russische Daria Kasatkina, 7-5 6-4.

De 24-jarige Kasatkina won vier toernooien, waarvan twee dit seizoen in Sint-Petersburg en de Phillip Island Trophy in Melbourne.