Van der Poel had niet de benen om peloton op NK wil op te leggen

Wielrenner Mathieu van der Poel slaagde er niet in zijn titel te prolongeren bij de NK op de VAM-berg. De kopman van Alpecin-Fenix stapte al voor de finale uit koers, die gewonnen werd door Timo Roosen van Jumbo-Visma. “Ik was vandaag niet goed genoeg”, zei Van der Poel teleurgesteld, maar ook gelaten. “Ik had zeker geen goede benen en dat is op zo’n rondje dodelijk.”

De 26-jarige Van der Poel, tweevoudig Nederlands kampioen, slaagde er niet in weg te rijden uit de greep van met name de renners van Jumbo-Visma. “Je weet op voorhand dat er een sterke blokken zijn. Je moet gewoon 200 procent zijn om daar iets tegen te kunnen doen.”

Van der Poel plaatste zijn eerste aanval al vroeg, ook om ploeggenoot Oscar Riesebeek in de voorste groep te krijgen, zei hij. “Dat was op zich ideaal om er naartoe te kunnen rijden. Maar ik was gewoon niet goed genoeg om erbij te geraken.”