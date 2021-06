Verstappen: topstrategie pakte perfect uit

De euforie bij Max Verstappen was groot na zijn zege in de Grote Prijs van Frankrijk. “De beslissing om een tweede pitsstop te maken, betaalde zich gelukkig uiteindelijk uit”, zei de Nederlandse Formule 1-coureur. “Het was hard werken, maar dat is beloond.”

Verstappen startte van poleposition, maar hij raakte in de eerste bochtencombinatie even de controle over zijn Red Bull-bolide kwijt. “Ik was de achterkant kwijt. Ik probeerde dat te corrigeren, maar ik schoot rechtdoor. Het was een voorbode voor de rest van de ‘stint’, want ik had nul grip.” Lewis Hamilton nam de leiding over, maar Verstappen lag na de pitsstops weer voor de Brit, die een ronde later naar binnen ging. “Het verraste me eigenlijk wel dat ik hem daardoor kon passeren. Ik zag hem de pits uit rijden en gebruikte nog iets van mijn batterij om net voor hem te komen.”

De Mercedes-coureur reed daarna rondenlang vlak achter de Nederlander, die over de boordradio tegen zijn team zei dat hij dat niet de hele race zou kunnen volhouden. “De Mercedessen pushten me op de harde band heel hard. Ik had heel veel moeite om ze achter me te houden. Daarom besloten we een tweede stop te maken.”

Verstappen kwam op de vierde plek terug de baan op. Zijn teamgenoot Sergio Pérez liet hem al snel passeren en daarna ging hij op jacht naar de Mercedessen. “Ik moest veel achterblijvers voorbij, maar gelukkig ging dat allemaal goed. Het werd zo een mooi gevecht op het einde.” In de voorlaatste ronde wist Verstappen de leiding over te nemen van Hamilton, die maar één keer naar binnen was gegaan voor nieuwe banden.

“Het team heeft een topstrategie gedaan”, zei Verstappen bij Ziggo Sport. “Als het op het einde allemaal lukt, is dat perfect. Als ik tweede was geworden, dan baal je natuurlijk. Maar het pakte goed uit. Een superresultaat. Ja, dit is een van mijn mooiste overwinningen in de Formule 1.” Verstappen reed ook nog eens de snelste raceronde, goed voor 1 extra WK-punt. Hij heeft nu 12 punten voorsprong op Hamilton.