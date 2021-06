Verstappen verstevigt WK-leiding met winst in GP van Frankrijk

Max Verstappen heeft met winst van de Grote Prijs van Frankrijk de leiding in het WK-klassement van de Formule 1 verstevigd. De Nederlandse coureur van Red Bull passeerde in de voorlaatste ronde van de race op Circuit Paul Ricard zijn Britse rivaal Lewis Hamilton. Verstappen boekte dankzij een uitgekiende pitsstopstrategie zijn derde zege van dit seizoen en reed ook de snelste raceronde, goed voor 1 extra WK-punt. Hij vergrootte zijn voorsprong op Hamilton tot 12 punten (131-119).

Verstappen startte vanaf poleposition, maar raakte na de eerste bocht even de controle kwijt over zijn bolide. Een momentje van overstuur kostte hem de koppositie. Hamilton profiteerde en nam de leiding over. De Nederlander wist de eerste plaats te heroveren met een zogeheten ‘undercut’ bij de pitsstops. Verstappen ging in de achttiende ronde naar binnen voor nieuwe banden, Hamilton een ronde later. De Brit kwam tot zijn eigen verrassing vlak achter Verstappen weer de baan op.

Rondenlang zat Hamilton, die duidelijk sneller was, vlak achter Verstappen. Het kostte de Nederlander zoveel moeite om de Brit van zich af te houden, dat hij 21 rondes voor het einde van de race besloot een tweede pitsstop te maken. Verstappen kwam op de vierde plek terug de baan op. Zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez liet hem al snel voorbij gaan, waarna Verstappen op de snelle mediumbanden op jacht ging naar de Mercedessen van Valtteri Bottas en Hamilton, die op de harde banden bleven rijden. Negen rondes voor het einde passeerde hij de Fin, die onder druk van Verstappen een foutje maakte. Met nog drie rondes te gaan had de kopman van Red Bull zijn achterstand op Hamilton gedicht.

Verstappen, die in Frankrijk de beschikking had over een nieuwe Honda-motor, reed Hamilton op het rechte stuk voorbij. De 36-jarige Brit werd op zijn oude banden op snelheid geklopt door de Nederlander. Pérez maakte het feest van Red Bull nog wat groter door als derde te finishen. De Mexicaan troefde Bottas af, die zich via de boordradio beklaagde over de keuze van Mercedes om slechts één pitsstop te maken. Red Bull verstevigde dankzij de podiumplaatsen van Verstappen en Pérez ook de leiding in het WK voor constructeurs.

“Wat een race, geweldig!”, zei Verstappen over de boordradio na zijn dertiende zege in de Formule 1. Hij hoopt zijn leidende positie in het WK verder te verstevigen in de twee races over de Red Bull Ring, die de komende twee weken in Oostenrijk worden gereden.