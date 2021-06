Volleybalsters sluiten Nations League af met overwinning

De Nederlandse volleybalsters hebben de Nations League afgesloten met een overwinning. Oranje versloeg het laag geklasseerde Zuid-Korea in Rimini in vijf sets: 25-20 23-25 25-18 22-25 15-12. De ploeg van Avital Selinger eindigde met negen overwinningen en zes nederlagen in de middenmoot.

Nederland kon een succesje in de laatste poulewedstrijd goed gebruiken. De voorgaande drie wedstrijden tegen Turkije (0-3), Dominicaanse Republiek (1-3) en Braziliƫ (0-3) gingen verloren. Door die negatieve reeks verspeelde Oranje een plek in de top vier, goed voor deelname aan de halve finales.

Tegen Zuid-Korea speelde Nederland vrij wisselvallig. Oranje gaf twee keer een voorsprong in sets uit handen. In de vijfde set wist de ploeg van Selinger toch nog de eindzege veilig te stellen. Nika Daalderop was met 30 punten de onbetwiste topscorer in de Nederlandse ploeg.