Wielrenner Roosen denkt met kampioenstrui wat meer op te vallen

Wielrenner Timo Roosen noemde de Nederlandse titel met afstand de mooiste zege uit zijn carrière. De 28-jarige renner van Jumbo-Visma kwam solo aan op de VAM-berg, nadat hij vorig jaar derde was geworden op het NK op hetzelfde parcours. “Ik denk dat ik met het rood-wit-blauw aan wat meer opval dan de renner die ik was”, zegt hij over zijn veelal dienende rol in de ploeg.

“Ik heb een rit gewonnen in de Tour de Fjords, maar dit is met afstand de mooiste zege”, zei Roosen. “Het is een droom voor iedere renner om in het rood-wit-blauw te mogen rijden. Dat ik dat überhaupt mag meemaken.”

Roosen maakt deel uit van de vroege kopgroep, maar raakte bij een breuk in de groep achterop. Hij moest met teamgenoten als Sam Oomen en Mike Teunissen en later Dylan Groenewegen in de achtervolging om weer vooraan te geraken. “Het is een slopende koers met die korte heuvels. Als ik dan goed ben, weet ik dat ik kan blijven rijden.”

De renner van Jumbo-Visma had het niet meer verwacht dat hij in de laatst ronde voor de winst zou rijden. Maar met een demarrage kwam hij alleen op kop met nog zo’n 2 kilometer te gaan. “Mike Teunissen sprong weg en iedereen reageerde meteen. Het viel stil. Mike keek om en ik kon met snelheid van achteren komen. Ik was eigenlijk gelost, maar was blijven rijden. Mike gaf mij ruimte op links en ik denk dat hij het gat daarna goed dichtgooide.”