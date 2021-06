Wielrenner Roosen (Jumbo-Visma) wint in Drenthe NK op de weg

Wielrenner Timo Roosen heeft de titel gepakt bij de Nederlandse kampioenschappen op de weg. De 28-jarige Tilburger van Jumbo-Visma kwam op het afgesloten parcours in Drenthe solo aan. Roosen ontsnapte een kleine 2 kilometer voor de finish uit een kopgroep van zeven renners en maakte het overtuigend af. Vorig jaar eindigde Roosen nog als derde.

Sjoerd Bax (Metec-Solarwatt) werd op een halve minuut achterstand tweede, kort voor Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix).

Titelverdediger en favoriet Mathieu van der Poel stapte 50 kilometer voor het einde af. Op dat moment had hij een achterstand van zo’n 1,5 minuut op een grote kopgroep. Ook Tom Dumoulin maakte de wedstrijd niet af. Voor de Limburger, die woensdag de Nederlandse titel tijdrijden veroverde, was het zijn laatste optreden in aanloop naar de olympische tijdrit bij de Olympische Spelen volgende maand.

Het parcours van het NK was vrijwel hetzelfde als vorig jaar. De renners moesten een parcours van 7,3 kilometer op en rond de VAM-berg 25 keer afleggen.