Wielrenner Van Aert laat Jumbo-Visma ook in België juichen

Wielrenner Wout van Aert heeft voor de eerste keer de Belgische titel op de weg veroverd. De 26-jarige coureur van de Nederlandse formatie Jumbo-Visma versloeg na een rit over 221,3 kilometer, met start en aankomst in Waregem, in de sprint zijn medevluchters Edward Theuns (Trek-Segafredo) en Remco Evenepoel (Deceuninck – Quick-Step).

Van Aert volgt op de erelijst Dries De Bondt op. Die sprintte vorig jaar naar de Belgische titel in Anzegem. Van Aert gaf de ploegleiding van Jumbo-Visma zondag opnieuw reden tot juichen. In Nederland ging de nationale titel naar Timo Roosen, teamgenoot van Van Aert.

Met nog ruim 20 kilometer te gaan reed Evenepoel weg met Van Aert. Ook Theuns maakte nog de aansluiting. De drie renners bleven samen tot aan de streep en sprintten om de titel. Van Aert versloeg Theuns met klein verschil.