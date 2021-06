Broers Van Poppel voor de tweede keer samen naar de Tour

De broers Danny en Boy van Poppel gaan voor de tweede keer samen naar de Tour de France. De zoons van oud-topsprinter Jean-Paul van Poppel behoren tot de selectie van de Belgische ploeg Intermarché-Wanty-Gobert. Danny van Poppel (27) is de troef van het team in de sprintetappes.

De jongste van de broers Van Poppel reed de Tour in 2013 en 2014. In beide edities wist hij Parijs niet te halen. Dat lukte zijn broer Boy (33) wel in de Tour van 2013, de enige keer dat hij meedeed aan de Ronde van Frankrijk. De Van Poppels reden toen samen voor Vacansoleil-DCM.

“Er is het hele jaar gewerkt aan de sprinttrein rond Danny van Poppel, met Boy van Poppel en Jonas Koch”, zegt manager Aike Visbeek van Intermarché-Wanty-Gobert. “We hebben samen met de renners de nodige analyses gemaakt en de sprinttrein wil zich bewijzen. Deze Tour de France is het examenstuk voor dit drietal.”

De Zuid-Afrikaan Louis Meintjes, die in 2016 en 2017 achtste werd in de Tour, is de kopman voor het klassement. De ploeg bestaat verder uit de Belgen Jan Bakelants en Loïc Vliegen, de Duitsers Jonas Koch en Georg Zimmermann, en Lorenzo Rota uit Italië.

De Australische wielerploeg BikeExchange stuurt een ervaren team naar de Tour, met Simon Yates, Michael Matthews en Esteban Chaves als de blikvangers. De acht renners die zijn geselecteerd, hebben bij elkaar 31 keer de Tour gereden. De Australiër Lucas Hamilton is de enige debutant. De rest van de ploeg bestaat uit de Noor Amund Grøndahl Jansen, Chris Juul-Jensen uit Denemarken, de Sloveense sprinter Luka Mezgec en de Australiër Luke Durbridge.

Het Franse procontinentale team B&B Hotels, dat met een wildcard meedoet, stuurt alleen maar renners uit eigen land naar de start in Brest: Cyril Barthe, Franck Bonnamour, Maxime Chevalier, Bryan Coquard, Cyril Gautier, Cyril Lemoine, Quentin Pacher en Pierre Rolland. De 34-jarige Rolland begint aan zijn twaalfde Tour. Hij eindigde drie keer in de top 10 en won twee ritten.