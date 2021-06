Frijns raakt leiding in kampioenschap Formule E kwijt

Robin Frijns is de leiding kwijtgeraakt in de Formule E, het wereldkampioenschap in de elektrische raceauto’s. De Limburgse coureur werkte zich in de tweede race op het circuit van Puebla in Mexico weliswaar op van de 21e naar de 11e plaats, maar die klassering leverde hem geen punten op.

De zege in de negende race van het seizoen ging naar de Zwitser Edoardo Mortara. Hij nam door de winst ook de leiding in het kampioenschap over van Frijns. De Nieuw-Zeelander Nick Cassidy, teamgenoot van Frijns bij Envision Virgin Racing, schoof op naar de tweede plaats en de Brit Oliver Rowland kreeg de derde plek toegewezen.

In de stand van het WK heeft Mortara 10 punten voorsprong op Frijns. Nyck de Vries, de tweede Nederlander in de Formule E, staat zesde, op slechts 3 punten van Frijns. De Vries haalde in de tweede race in Puebla de finish niet door een botsing met Lucas di Grassi en een lekke band als gevolg.