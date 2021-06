Groep investeerders wil Duindigt nieuw leven inblazen

Een groep investeerders en paardensportliefhebbers heeft een plan ontwikkeld voor een nieuw paardensportcentrum op de plek van de historische renbaan Duindigt. Initiatiefnemer is oud-topman van Unilever en CSM Gerard Hoetmer (ook voormalig president-commissaris van Feyenoord). Het is de bedoeling het plan in december 2021 aan de gemeenteraad van Wassenaar voor te leggen.

“Het huidige draf- en rensportcomplex Duindigt herinnert slechts in zeer beperkte mate aan het roemrijke verleden van de paardensport in Wassenaar”, zegt Gerard Hoetmer in een persbericht van Duindigt. “Als er niet wordt ingegrepen zal Duindigt als hart van de paardensport verloren gaan.” Hoeveel de plannen kosten, meldt het persbericht niet. Volgens De Telegraaf gaat het om ruim 40 miljoen euro.

Er is twee jaar gewerkt aan het plan om op Duindigt het grootste hippische centrum van Nederland op te bouwen. De draf- en renbaan blijft daarbij op de bestaande plek. Er moeten ook faciliteiten voor springen, dressuur en polo komen. “De vele mogelijkheden die de omgeving biedt, maakt het in de toekomst mogelijk om ook faciliteiten voor eventing en endurance te ontwikkelen waardoor het toekomstige complex een functie krijgt voor paardensport in een breed scala van disciplines. De kwaliteit van de faciliteiten geeft ruimte voor zowel de top- als de breedtesport en is daarmee uniek in Nederland”, aldus Duindigt.

In de plannen is ook een nieuw hoofdcomplex bedacht, waarin een nieuwe tribune en tal van paardenfaciliteiten worden gecombineerd met een hotel en een restaurant. Er wordt ook gekeken naar de bouw van een aantal woningen en de aanleg van een parkeerterrein. Met gemeente Wassenaar wordt nauw samengewerkt voor het stedenbouwkundig programma van eisen.

Renbaan Duindigt bestaat sinds 1906.