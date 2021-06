Ploeg rond Van der Poel voor Tour bekend

De wielerploeg Alpecin-Fenix heeft de namen van de Tourploeg rond Mathieu van der Poel bekendgemaakt. De Nederlandse alleskunner op de fiets heeft zich ten doel gesteld in de Tour de France een etappe te winnen. Hij wil er een aantal ritten uitpikken.

Van der Poel doet voor het eerst mee aan de Ronde van Frankrijk. Hij rijdt de ronde in aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio. Daar is zijn grote doel een gouden medaille in het mountainbiken.

In de Tour wordt Van der Poel bijgestaan door de Belgen Tim Merlier, Xandro Meurisse, Jasper Philipsen, Jonas Rickaert, de Zwitserse kampioen Silvan Dillier, de Italiaan Kristian Sbaragli en de Tsjech Petr Vakoc.