Sprinter Bouhanni eindelijk weer eens in de Tour

De Fransman Nacer Bouhanni mag zich mengen in de massaspurts tijdens de Tour de France, die 26 juni begint in Brest. De 30-jarige renner is opgenomen in de ploeg Arkéa Samsic. Bouhanni reed in 2017 voor het laatst in de Ronde van Frankrijk. Hij won al etappes in de Ronde van Italië en Ronde van Spanje, maar in de Tour staat zijn zegeteller nog op nul.

Bouhanni staat niet bekend als de meest voorzichtige sprinter. Hij is meermaals in opspraak gekomen door bruuske acties en kreeg dit voorjaar nog een schorsing van twee maanden opgelegd voor een wilde manoeuvre tijdens de koers Cholet-Pays de la Loire, waarbij hij zijn concurrent Jake Stewart bijna de hekken inreed.

Arkéa Samsic mikt voor het algemeen klassement op de Colombiaan Nairo Quintana en de Fransman Warren Barguil. Zij zijn aangewezen als kopman. Quintana eindigde in 2013 en 2015 als tweede in de Tour en in 2016 als derde.