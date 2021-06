Sprinter Cavendish na drie jaar terug in de Tour de France

De Britse wielrenner Mark Cavendish keert na drie jaar terug in de Tour de France. De ploegleiding van Deceuninck – Quick-Step heeft de 36-jarige sprinter opgenomen in de selectie voor de Ronde van Frankrijk, die zaterdag in Bretagne begint. Cavendish won al dertig etappes in de Tour.

De sprinter neemt de plek in van Sam Bennett. De Ier, die vorig jaar als winnaar van het puntenklassement de groene trui mee naar huis mocht nemen, heeft een knieblessure. Cavendish mag daarom voor het eerst sinds 2018 weer eens de Tour rijden.

De wereldkampioen van 2011 keerde eind vorig jaar terug bij Deceuninck – Quick-Step, de Belgische ploeg van manager Patrick Lefevere, na een aantal teleurstellende seizoenen zonder overwinningen. In dienst van zijn oude ploeg boekte ‘Cav’ in 2021 al vijf etappezeges. “Ik grijp deze kans met beide handen aan”, aldus de Brit.