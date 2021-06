Tennisster Rus direct uitgeschakeld op WTA-toernooi in Duitsland

Tennisster Arantxa Rus is op het WTA-toernooi in de Duitse stad Bad Homburg in de eerste ronde uitgeschakeld door de Française Alizé Cornet, de nummer 56 van de wereldranglijst. Cornet had er drie sets voor nodig: 6-3 2-6 6-1.

De 30-jarige Rus, de nummer 84 van de wereld, moest zich op het Duitse gras na iets meer dan twee uur gewonnen geven tegen de 31-jarige Cornet. De Nederlandse bereikte eerder deze maand de finale op het graveltoernooi in de Kroatische stad Bol. Het lukte Rus toen niet om haar eerste WTA-titel binnen te halen. Ze doet volgende week mee aan Wimbledon, het grandslamtoernooi op het gras in Londen.