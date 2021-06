Veertiende Tour de France voor Spaanse veteraan Valverde

Veteraan Alejandro Valverde start op 26 juni in Brest voor de veertiende keer in de Tour de France. Movistar heeft hem opgenomen in de selectie voor de grootste wielerronde. Valverde, inmiddels 41 jaar, won in zijn carrière al vier keer een etappe in de Tour en eindigde in 2014 als vierde, zijn beste eindresultaat.

De wereldkampioen van 2018 is bezig aan zijn laatste jaar als wielerprof. De man die vijf keer de Waalse Pijl won en vier keer de beste was in Luik-Bastenaken-Luik, won dit jaar een rit in het Critérium de Dauphiné en de Grote Prijs Miguel Indurain.

Valverde is niet de uitgesproken kopman in de Spaanse formatie. Zijn landgenoot Enric Mas en de Colombiaan Miguel Ángel López zijn de aangewezen renners die hoog in het klassement moet eindigen. Mas eindigde in de Tour van vorig jaar als vijfde en Lopez werd zesde.