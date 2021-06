Bertens snel uitgeschakeld op grastoernooi in Eastbourne

Kiki Bertens, die vorige week haar afscheid aankondigde, is in de eerste ronde van het grastoernooi in Eastbourne uitgeschakeld. De 29-jarige tennisster bleek niet opgewassen tegen de Amerikaanse Shelby Rogers, de nummer 47 van de wereldranglijst. Na amper vijf kwartier was de partij voorbij: 6-1 7-5.

De eerste set duurde nog geen half uur. Bertens, geen liefhebber van het tennissen op gras, leverde in de tweede game meteen haar eerste servicebeurt in en deed dat nog eens in de zesde game. In de zevende game kreeg Bertens nog wel twee breekkansen, maar die kon ze beide niet benutten.

In de tweede set kwam Bertens beter in haar spel. In de elfde game verloor de nummer 20 van de wereld voor de derde keer haar servicebeurt waarna Rogers het duel alsnog in haar voordeel besliste.

Bertens maakte vorige week woensdag bekend dat ze nog dit jaar gaat stoppen op het hoogste niveau. Ze liet nog in het midden of ze haar carrière na de Olympische Spelen beëindigt of aan het einde van het tennisseizoen. Dat laat ze afhangen van haar fysieke gesteldheid.

De beste tennisster van Nederland, de voormalig nummer 4 van de wereld, ondervindt al enige tijd hinder van een achillespeesblessure. Het herstel na een ingreep verliep moeizaam. Daarnaast heeft Bertens tijdens de gedwongen coronapauze “geroken aan een leven zonder tennis” en dat is haar goed bevallen.

Bertens is door de slepende achillespeesblessure in haar linkervoet bezig aan een teleurstellend seizoen. Ze won dit seizoen op de WTA Tour pas één wedstrijd. Begin deze maand verloor ze op Roland Garros, haar favoriete grandslamtoernooi, ook al in de openingsronde.

Bertens doet ook nog mee aan Wimbledon, het grandslamtoernooi in Londen dat maandag begint.