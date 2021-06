EF Education-Nippo presenteert als laatste renners voor Tour

Als laatste van de 23 deelnemende ploegen heeft EF Education-Nippo de selectie voor de 108e editie van de Tour de France gepresenteerd. De Colombiaanse klimmer Rigoberto Urán is de kopman van de Amerikaanse ploeg. De 34-jarige Urán eindigde in 2017 als tweede in de Tour, achter Chris Froome.

“We hebben een heel goede ploeg en zoals altijd ga ik mijn best doen”, zei de Colombiaan, die aan zijn achtste Tour begint. Vorig jaar eindigde hij als achtste in het klassement. Urán krijgt hulp van landgenoot Sergio Higuita, de Denen Michael Valgren en Magnus Cort, Stefan Bissegger uit Zwitserland, de Portugees Ruben Guerreiro, de Amerikaan Neilson Powless en Jonas Rutsch uit Duitsland, die net als Bissegger debuteert in een grote ronde.

De Tour begint zaterdag in Brest met een etappe over bijna 200 kilometer naar Landarneau.