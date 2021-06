KNGU in hoger beroep tegen uitspraak over turncoach Wevers

Gymnastiekunie KNGU gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in het kort geding dat Vincent Wevers had aangespannen. De rechter oordeelde afgelopen week dat Wevers alsnog als coach naar de Olympische Spelen in Tokio mag gaan.

De KNGU staat nog steeds achter haar besluit om Wevers niet voor te dragen als lid van het coachteam voor de Spelen in Tokio. Het zogeheten turbospoedappèl dat de bond heeft aangevraagd, is toegekend. De mondelinge behandeling vindt volgende week maandag plaats.

“De afweging om Vincent Wevers niet voor te dragen ligt veel breder dan de individuele arbeidsrelatie”, licht directeur Marieke van der Plas van de KNGU het besluit om in beroep te gaan toe. “We hebben ervoor gekozen om de crisis waar de turnsport in verkeert en de onrust die dit op breed vlak veroorzaakt zoveel mogelijk buiten het team te houden.”

De gymnastiekunie wil dat het hof de uitspraak in het kort geding toetst, omdat deze volgens de KNGU op meerdere punten niet juist is. “Dat maakt een hoger beroep voor de KNGU – hoe ingrijpend ook – noodzakelijk”, zegt Van der Plas.

De rechter vorderde de KNGU vorige week om Wevers bij sportkoepel NOC*NSF voor te dragen voor de Spelen en “alles te doen wat in haar macht ligt om te bevorderen dat NOC*NSF een accreditatie aan hem verstrekt. De rechter verbond daar ook een dwangsom van 200.000 euro aan.

Volgens de voorzieningenrechter had de bond onvoldoende kunnen onderbouwen dat er zwaarwegende redenen zouden zijn om Wevers thuis te laten. De coach en vader van de de turnsters Sanne en Lieke Wevers werd vorig jaar een tijdje geschorst, nadat hij was beschuldigd van wangedrag.