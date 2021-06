Mollema krijgt Nibali en Pedersen mee in Tour de France

Wielrenner Bauke Mollema gaat vanaf zaterdag in zijn elfde Tour de France voor een goed klassement. De 34-jarige Nederlander begint als kopman van Trek-Segafredo aan de Ronde van Frankrijk. “Maar als het niet mogelijk is om een topresultaat te behalen, dan stelt Bauke zijn ambitie bij en gaat hij samen met Vincenzo Nibali voor een ritzege”, zegt ploegleider Steven de Jongh.

De 36-jarige Nibali doet voor de negende keer mee aan de Tour. De Italiaan arriveerde in 2014 in het geel in Parijs en was ook al twee keer de beste in de Giro. Het beste resultaat van Mollema is de zesde plaats in de Tour van 2013. Vorig jaar liep hij bij een val in de dertiende etappe een gecompliceerde breuk in zijn linkerpols op. Daarmee was het seizoen voor Mollema, die dertiende stond in het klassement, meteen voorbij.

Mads Pedersen, de Deense wereldkampioen van 2019, zit ook in de ploeg van Trek-Segafredo. Het team bestaat verder uit de Franse renners Julien Bernard en Kenny Elissonde, de Belgen Jasper Stuyven en Edward Theuns, en Toms Skujins uit Letland.

“Bauke en Vincenzo hebben enorm veel ervaring en kwaliteiten”, zegt teammanager Luca Guercilena. “Met sterke ploeggenoten om hen te steunen, denken we dat we een paar topresultaten kunnen halen.”

De Franse ploeg Cofidis maakte ook bekend met welke renners het naar Bretagne komt. Naast de zes renners die al waren aangewezen (de Fransen Guillaume Martin, Christophe Laporte, Anthony Perez en Pierre-Luc Périchon, de Spanjaard Jesús Herrada en de Duitser Simon Geschke) zijn dat de Belg Jelle Wallays en Rubén Fernández uit Spanje.