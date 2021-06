Tweevoudig kampioen Murray kijkt uit naar rentree op Wimbledon

Tweevoudig kampioen Andy Murray kijkt uit naar zijn rentree op Wimbledon. Door blessures miste de 34-jarige Schotse tennisser de edities van 2018 en 2019 en het grandslamtoernooi op het ‘heilige’ gras in Londen ging vorig jaar niet door vanwege de coronapandemie. Voor het komende evenement, dat maandag begint, heeft de huidige nummer 119 van de wereldranglijst een wildcard gekregen.

“Het is niet zo dat ik mij druk maak dat dit mijn laatste Wimbledon zou kunnen zijn”, zei Murray in een vooruitblik. “Maar ik denk er wel aan. Ik zou het niet graag hebben. Ik wil blijven spelen. Ik heb zoveel blessures en zoveel tegenslagen gehad. Je weet nooit wat er komt. Ik benader daarom elk toernooi en elke wedstrijd alsof het mijn laatste is. Ik beschouw niets als vanzelfsprekend en probeer er altijd het maximale uit te halen.”

Murray won Wimbledon in 2013 en 2016. Hij speelde vorige week op het grastoernooi van Queen’s zijn eerste wedstrijd in meer dan drie maanden. De Britse routinier kwam dit seizoen nauwelijks in actie door een heupprobleem en moest de Australian Open laten schieten door een besmetting met het coronavirus.

“Ik wil goed voorbereid zijn”, gaf Murray aan. “Woensdagavond ga ik mijn bubbel in en begin ik met de training op Wimbledon. Mijn trainingspartners zijn Marin Cilic en later in de week Roger Federer. Ik wil spelen tegen topspelers op gras om me zo goed mogelijk te prepareren.”