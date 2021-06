Veertien Nederlandse wielrenners naar Tour de France

Op de startlijst van de 108e editie van de Tour de France staan veertien Nederlandse wielrenners. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar, toen slechts zeven Nederlanders aan de start stonden in Nice. Jumbo-Visma en Team DSM hebben beide drie Nederlandse renners opgenomen in de ploeg.

Steven Kruijswijk deelt bij Jumbo-Visma het kopmanschap met Primoz Roglic, de nummer 2 van de Tour van vorig jaar. Robert Gesink en Mike Teunissen, in 2019 winnaar van de openingsetappe en twee dagen drager van de gele trui, rijden ook voor de Nederlandse ploeg. Team DSM stuurt Cees Bol, Joris Nieuwenhuis en debutant Nils Eekhoff naar Bretagne.

Bauke Mollema is de kopman van Trek-Segafredo, Wilco Kelderman bij Bora-hansgrohe en debutant Mathieu van der Poel heeft die rol bij Alpecin-Fenix. De alleskunner op de fiets, die mogelijk in het openingsweekeinde voor het geel wil gaan, weet nog niet of hij zijn eerste Tour ook wil uitrijden. Van der Poel aast over enkele weken op goud in de mountainbikewedstrijd op de Olympische Spelen.

Kelderman heeft bij Bora-hansgrohe gezelschap van debutant Ide Schelling. De broers Danny en Boy van Poppel rijden de Tour samen bij Intermarché-Wanty-Gobert. Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers) en Wout Poels (Bahrain-Victorious) zijn vertrouwde gezichten in de Tour.