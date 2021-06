Viervoudig winnaar Froome in rol van ‘waterdrager’ in de Tour

Chris Froome keert na drie jaar terug in de Tour de France. Maar in tegenstelling tot zijn vorige deelnames verschijnt de viervoudig winnaar niet als kopman aan de start, maar als knecht. “Mijn belangrijkste taak is onze kopman Michael Woods uit de problemen te houden. Dus ik verwacht dat ik de komende weken de nodige waterbidons zal moeten ophalen”, zegt de 36-jarige Brit in een vooruitblik op zijn YouTube-kanaal.

Froome won de Tour in 2013, 2015, 2016 en 2017. Hij eindigde in 2012 als tweede en werd in 2018 derde. In 2019 kwam hij zwaar ten val in het Critérium du Dauphiné en liep ernstige verwondingen op. Hij is inmiddels hersteld, maar nog lang niet op zijn oude niveau. “Het is meer dan tien jaar geleden dat ik niet in de Tour start zonder te denken aan een goed resultaat voor mezelf, maar dat ik de ploeg moet steunen. Het wordt denk ik een fantastische ervaring”, aldus Froome, die rijdt voor Israel Start-Up Nation.

“Ik hoop dat mijn vorm tijdens de Tour geleidelijk verbetert en dat ik weer een beetje in de buurt kom van het niveau dat ik nastreef. Wellicht zit er een etappe tussen waar ik voor mijn eigen kans kan gaan, maar dat is echt van ondergeschikt belang. Hoofddoel is ‘Woodsy’ helpen.”