Nederland met vier badmintonners naar Olympische Spelen

Nederland doet volgende maand met vier badmintonners mee aan de Olympische Spelen. Sportkoepel NOC*NSF heeft de voordracht van Mark Caljouw, Selena Piek, Cheryl Seinen en Robin Tabeling goedgekeurd

De 26-jarige Caljouw is de eerste Nederlander in het enkelspel sinds de Spelen van 1996 in Atalanta. Toen deden Ron Michels, Jeroen van Dijk en Joris van Soerland mee.

Piek is voor de tweede keer present op de Olympische Spelen. De 29-jarige dubbelspecialiste speelt samen met de 25-jarige Seinen. Voor Seinen en Tabeling worden de Olympische Spelen in Tokio hun olympisch debuut. De 27-jarige Tabeling is actief in het gemengddubbel.

Het olympisch badmintontoernooi begint zaterdag 24 juli en duurt tot en met maandag 2 augustus.