Tennissers een zege verwijderd van Wimbledon-debuut

Tennissers Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp zijn nog maar één zege verwijderd van hun debuut op het hoofdtoernooi van Wimbledon. Beide tennissers wonnen woensdag hun partij in de tweede ronde van de kwalificaties van het grastoernooi van Londen. Robin Haase werd uitgeschakeld.

Van de Zandschulp won in twee sets van de Turkse tennisser Altug Celikbilek: 6-2 6-3. In de derde ronde van de kwalificaties neemt hij het op tegen de winnaar van de partij tussen de Braziliaan Thiago Seyboth Wild en de Argentijn Marco Trungelliti. De winnaar speelt in het hoofdtoernooi.

Griekspoor had weinig te duchten van de Japanner Shintaro Mochizuki. De 24-jarige Noord-Hollander won met 6-0 6-1. Griekspoor neemt het in de derde partij op tegen de winnaar van de partij tussen de Australiër Matthew Ebden en de Brit Arthur Fery.

Haase redde het niet tegen Kamil Majchrzak. De Poolse nummer 112 van de wereldranglijst was als eerste geplaatst in het kwalificatietoernooi en won in drie sets: 6-7 (5) 7-6 (4) 6-4. Haase won de eerste set nog met 7-5 in de tiebreak, maar verloor de tweede tiebreak en kreeg op eigen service een matchpoint tegen op 5-4. Dat benutte de Pool.