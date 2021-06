UEFA verdedigt zich en verandert logo in kleuren van de regenboog

De UEFA heeft zich in een verklaring verdedigd tegen kritiek dat ze geen toestemming gaf het stadion van München woensdag tijdens de EK-wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije te verlichten in de kleuren van de regenboog. Het logo van de Europese voetbalbond is op Twitter tijdelijk aangepast en heeft nu de kleuren van de regenboog.

“Vandaag is de UEFA trots om de kleuren van de regenboog te dragen”, meldt de bond. “Het is een symbool dat onze kernwaarden belichaamt en alles bevordert waarin we geloven: een meer rechtvaardige en gelijkwaardige samenleving, tolerant voor iedereen, ongeacht hun achtergrond, geloof of geslacht.”

Het stadsbestuur van München wilde met het verlichten van het stadion in de kleuren van de regenboog een statement maken tegen een antihomowet die onlangs in Hongarije is aangenomen. De UEFA wees het verzoek af. Op bepaalde andere dagen zou het wel mogen, maar niet op de wedstrijddag.

“Sommige mensen hebben het besluit als ‘politiek’ geïnterpreteerd. Integendeel, het verzoek zelf was politiek, gekoppeld aan de aanwezigheid van het Hongaarse voetbalteam in het stadion voor de wedstrijd van vanavond met Duitsland”, aldus de Europese voetbalbond. “‘Voor de UEFA is de regenboog geen politiek symbool, maar een teken van onze vastberaden inzet voor een meer diverse en inclusieve samenleving.”