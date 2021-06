Wielerploeg komt later met informatie over renner Lammertink

Wielerploeg Intermarché-Wanty-Gobert komt later op woensdag met mededelingen over de gezondheidstoestand van wielrenner Maurits Lammertink. Een woordvoerder van de Belgische formatie wilde nog niet bevestigen of de coureur het slachtoffer is geweest van een ongeval.

TC Tubantia meldde dat Lammertink ernstig gewond is geraakt na te zijn geschept door een scooter. Hij is volgens de krant met hersenletsel naar het ziekenhuis gebracht. In de nacht van dinsdag op woensdag is hij geopereerd en inmiddels is Lammertink weer aanspreekbaar. Hij is niet in levensgevaar.

Lammertink is niet geselecteerd voor de Ronde van Frankrijk.